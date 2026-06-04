6月4日、牛丼チェーンのすき家から”とん汁とみそらーめんが合体”したサイドメニュー、「とん汁みそらーめん」が期間限定で登場します。すき家の広報担当者に詳しい話を聞いてみました。とん汁みそらーめん誕生の経緯については「すき家では、牛丼と一緒に召し上がっていただいた際に、より満足感を感じていただけるサイドメニューの開発を検討していました。その中で、汁物だからこそ感じられる食べ応えや満足感に着目しました。