ガールズカルチャー雑誌『BEEEEM』と株式会社X10Aが主催するライブイベント『BEEEEM FES Vol.4』が30日に東京・LIQUIDROOMで開催される。【写真】WHITE SCORPIONのワンマンライブの模様ACEが33日ぶりに体調不良から復帰『BEEEEM FES』は、誌面やデジタルを通してガールズカルチャーの"今"を発信してきた『BEEEEM』が、その熱量をリアルなライブ空間へと拡張するイベント。第4回となる今回出演するのは、WHITE SCORPION、On