第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選（わかさスタジアム京都、シティ信金スタジアム）が、4日に開幕した。今季限りで休部するパナソニックは、主将の松浦隆己内野手（24）が中軸打者としてもチームをけん引。2年連続58度目となる本大会出場へ向け、意気込みを明かした。「一戦必勝という言葉があるように、まずは目の前の試合を一つ一つ勝って、一番最高の形である第1代表を目指したい」チームにとって最後となる近畿地区