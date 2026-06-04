9人組グループ・Snow Manの岩本照が主演し、9月にEX THEATER ARIAKE（EXシアター有明）のオープニングラインナップとして日本初上演されるミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』の公演詳細、全キャストが発表された。【写真】岩本照“時空を旅する男”を取り巻くキャスト原作は、2003年にアメリカで出版されたオードリー・ニッフェネガーの同名小説。「ニューヨーク・タイムズ」のベストセラーリストに28週連続トップ10