映画『スーパーガール』（6月26日公開）より、スーパーガールことカーラ・ゾー＝エルの超絶アクションを収めた特別映像「超絶アクション編」が解禁された。あわせて、スーパーガールやロボ、クリプトら主要キャラクターのポスタービジュアル5種も公開された。【動画】特別映像＜超絶アクション編＞本作は、昨年公開され世界興行収入6.1億ドル（約950億円※当時）を記録した『スーパーマン』に続く、新生DCユニバース（DCU）の