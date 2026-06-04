元山飛優内野手（27）が4日、1軍昇格の見込みとなった。この日は2軍の試合前練習に不在。代わりに小幡がファームに合流した。このまま、出場選手登録を抹消されるとみられる。元山は5月20日に出場選手登録を抹消され、2軍で調整を続けてきた。直近では3日のファーム・リーグのソフトバンク戦に「7番・遊撃」で先発出場。3打数1安打の成績を残していた。