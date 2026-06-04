俳優の古川雄輝と原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の長野凌大が、7月にスタートするドラマ『普通の恋愛』でW主演を務めることが4日、発表された。CBCテレビ、BS朝日ほかで放送され、TVer・FODで配信される。【写真】穏やかな空気感…『普通の恋愛』W主演の役写真原作は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る人気漫画家・直正也氏が描くキャラクターたちが抱える内面的な葛藤や、ごく普通の日常に焦点を当てたBL作品。現実的