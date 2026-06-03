とちぎテレビ 上三川町で発生した強盗殺人事件で亡くなった女性の長男と次男にけがをさせたとして栃木、神奈川両県警の合同捜査本部は強盗殺人未遂の疑いで実行役とされる少年４人と指示役とみられる夫婦の合わせて６人を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。 ６人は、実行役とされるいずれも１６歳の神奈川県相模原市の少年３人と川崎市の少年１人、それに、指示役とみられる横浜市の竹前海斗容疑者２８歳と妻の