テレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）でアシスタントを務める松岡朱里アナウンサー（24）が4日、生出演中に台本を“無視”するシーンがあった。【写真】『モーニングショー』松岡アナ、オフを満喫！ショットこの日番組は、進化した冷凍食品を特集。冷凍食品ジャーナリストの山本純子氏を迎えて、ワンプレートで主食とおかずがそろう商品や、電子レンジで加熱して調理するのに“冷たい”料理が味わえる商品など