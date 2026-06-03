とちぎテレビ 先月（５月）勤務する銀行で、特殊詐欺の防止に貢献したとして銀行員に３日、警察署から感謝状が贈呈されました。 感謝状が贈られたのは、栃木銀行宝積寺支店の田中雄佑次長と、人見美則さんです。 さくら警察署の平山浩二署長から感謝状が手渡されました。 ２人は５月７日、支店を訪れた７０代の男性が「現金５５万円を仮想通貨の口座に振り込みたい」と話したことを不審に思い、警察に通報して特殊