米連邦議会議事堂前の敷地を手入れする人＝3日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米下院は3日、イランに対する軍事行動を議会の承認なしに続けることができないよう制限する戦争権限決議案を賛成多数で初めて可決した。与党共和党議員4人も賛成した。下院で多数派の共和党内でも攻撃継続に懸念が高まっていることが示され、政権には逆風となる。今後、上院を通過しても、トランプ大統領には拒否権があり、決議