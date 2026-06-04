4日午前8時50分ごろ、長野県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は長野県中部で震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）3.1と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝茅野市（長野）▽震度2＝諏訪市、下諏訪町、辰野町、箕輪町（長野）▽震度1＝伊那市、塩尻市、原村、南箕輪村（長野）