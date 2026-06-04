とちぎテレビ スポーツや文化活動を通じて高齢者の生きがいをつくる今年のねんりんピックの美術展に出品する作品の展示会が３日から宇都宮市で開かれています。 この作品展は栃木県と、とちぎ健康福祉協会が毎年、開いているもので今年は日本画と洋画、彫刻など６つの部門に合わせて１７６点の応募がありました。 「晴れた御空」と名づけられたこちらの日本画は、宇都宮市の杉山由比子さん１０２歳の作品です。