日本銀行の植田和男総裁が３日の講演で「物価上振れリスク」を強調したことを受け、市場では、日銀が６月１５、１６日の金融政策決定会合で利上げに踏み切るのではないかとの見方が広がっている。日銀の政策を決定する９人の政策委員の間でも、早期利上げに前向きな声が強まっている状況だ。（岡本朋樹）シグナル「経済の下振れリスクを意識しつつも、物価上昇率が大きく上振れていくリスクが顕在化し、経済に悪影響を及ぼすこ