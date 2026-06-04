４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、心中未遂の男性と女郎が帝都医大病院に運び込まれてくる。この日の「風、薫る」では、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が外科から内科の実習に異動。するとすぐに心中未遂の男女が運び込まれてくる。２人は服毒しており、男性は医師が治療にあたるも、女性は女郎であったことから放ったらかし。見かねたりんと直美は女郎の看護を行う。だが男性は治療のかいなく死亡