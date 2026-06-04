アメリカの連邦議会下院は3日、トランプ大統領が議会の承認を得ずにイランへの軍事行動を継続できないよう制限する戦争権限決議案を賛成多数で可決しました。連邦議会はベトナム戦争を受けて戦争権限法を制定し、議会の承認を得ずに軍事行動に出た場合、60日以内に軍の撤退を義務付けています。これについて連邦議会下院は3日、イランへの軍事行動の継続に歯止めをかける決議案の採決を行い、賛成215、反対208で可決しました。採決