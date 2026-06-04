歌手の平原綾香（42）が3日までにインスタグラムを更新。新幹線での出来事をつづった。平原は「旅の終わりの新幹線物語。私は、自分のリュックを席の窓側に付いているピロってやつにかけてましてそしたら、前にお座りの方が途中からフルでリクライニングをお倒しなってそれがもうもうすぐその人と逆さまで目が合うくらいお倒しになってて、それは別にいいんですが」と新幹線での出来事をつづった。続けて「私のリュックが、