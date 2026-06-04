アル・ナスル所属のFWクリスティアーノ・ロナウドが、自身の代名詞ともいえるテクニックを息子へ伝授する姿が話題となっている。ロナウドのパートナーであるジョージナ・ロドリゲスさんが公開した映像には、自宅の庭でロナウドが息子のマテオ君にドリブル技術を教える様子が収められていた。『MARCA』が伝えている。映像の中でロナウドが指導していたのは、数々のDFを翻弄してきた「ロナウド・チョップ」。素足で芝生に立ったロナ