元KSB瀬戸内海放送で現在はフリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が3日までにインスタグラムを更新。横浜赤レンガ倉庫を訪れたことを報告した。白戸アナは「久しぶりに赤レンガに行った日一眼で撮ってみたけど、風が爆強のなかおしゃれに撮るのは難しいスカートがモンローしまくって大変だった笑」とコメントし、赤レンガ倉庫での写真を投稿した。白戸アナは花柄のスカートを着用し、風でスカートがふわりと舞う様子を収めてい