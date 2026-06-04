元HKT48でタレントの田中菜津美（25）が3日までにインスタグラムを更新。ファンとのバスツアーを動画で紹介した。田中は「どんどんカオスになっていくおじとのバスツアー」とコメントし、バスツアーの様子を動画でアップした。「今回もおじたちとバスツアーへ行ってきたよ」と動画はスタート。「昼食会場で町内会の集まりと間違えられたぜ町内会長みたいなおじ」「おじがおじの介護してる（老老介護）」「推しと話さずヤニ摂取