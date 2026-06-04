歌手のDream Ami（38）が3日までにインスタグラムを更新。湯河原でグランピングを楽しんだことを報告した。Amiは「楽しみだったグランピング！in湯河原初めてサウナで“整う”という感覚を知りました。本当に飛ぶんですねw」と報告し、湯河原での写真を投稿した。入浴中の写真や風景写真、料理の写真など、グランピングを楽しむ様子を披露している。続けて「至れり尽くせりのBBQも時間を忘れさせてくれて、気づいたら幸せな気持