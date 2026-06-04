女優でフィギュアスケーターの本田望結（22）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。1日に誕生日を迎えた際の写真を投稿し、22歳となったことを報告した。写真は5枚で「みゆお誕生日おめでとう」とプレートに記された誕生日ケーキを持ちながら、Vサインをつくったものが2つ、プレート自体のアップ、プレートをかじったものが2つ。写真とともに「にゃんにゃんになれました22歳は猫のように、素早い行動を心掛けます変わ