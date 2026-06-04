元バスガイドのグラビアアイドル水湊まり花（29）が、3日までにインスタグラムを更新。柚乃りか（27）とのツーショット写真を公開した。水湊は「1stDVDの時も憧れてるグラドルでりかちゃんの名前あげてたからまさか同じ事務所に入れるとはすごい嬉しかったし憧れてた人と週プレで一緒にお仕事できて嬉しかった今は良き友達！！尻友達」と柚乃との間柄を説明し、ツーショット写真をアップした。2人は白いランジェリーを身に着け