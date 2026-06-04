第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選（わかさスタジアム京都、シティ信金スタジアム）が4日、開幕した。2年ぶり6度目の本大会出場を狙うミキハウスは、今季から坂井慎平外野手（27）が主将に就任。今予選にかける意気込みを明かした。「今年も新チームが始まったときから、日本一を目指してやってきた。その中で、過去に都市対抗に出場した際も第2代表が最高だったので、やはり第1代表を取りたい。とにかく一戦必勝を全員で