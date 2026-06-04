女優でタレントの豊島心桜（こころ＝22）が3日までにインスタグラムを更新。グラビアを公開した。豊島は「長野、山梨で撮影した春の豊島をぜひご覧ください」と呼びかけ、グラビアを投稿。ランジェリー姿で片腕を上げたワキ全開ショットや、美背中が大胆に開いたホルターネックのワンピース姿等を公開している。この投稿にフォロワーからは「もはや芸術の域」「刺激が強い」「最高のボリューム」「現代最強」「まさにラスボス」と