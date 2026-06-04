日テレ系の大人気演芸番組「笑点」（午後５時３０分）が公式Ｘ（旧ツイッター）が４日に更新。「重大発表」が予告され、その内容にネットの注目が集まっている。Ｘでは「【お知らせ】」と題し、「笑点がついに…重大発表」とコメント。「６月７日（日）夕方５時３０分から放送」と次回放送を告知し、司会の春風亭昇太らメンバーがスタジオで撮影した集合ショットがアップされた。５月に放送６０周年を迎えた「笑点」。１９６