第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選（わかさスタジアム京都、シティ信金スタジアム）が4日、開幕した。3年連続35度目の本大会出場を狙う日本製鉄瀬戸内は、今季から市原脩平内野手（28）が主将としてチームをけん引。あす5日の1回戦・島津製作所戦（シティ信金スタジアム、午前9時30分開始予定）に向けて、意気込みを明かした。「3年連続都市対抗出場というのを目指してきている中で、一戦一戦、目の前の試合を死に物狂い