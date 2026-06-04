バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者が5月28日に麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された件について、キャプテンの石川祐希が「キャプテンとして非常に重く受け止めている」とする声明を発表した。協会公式を通じ、五輪出場へ向け「もう一度皆さんに応援していただけるチームをつくる」と信頼回復への思いを語った。石川は公式を通じて同騒動に初言及。「日本代表チームの関係者が逮捕される事案が発生し、キャプテンと