（CNN）イスラエルとレバノンが「停戦の実施」に合意した。ただヒズボラによる攻撃の「完全な停止」と、ヒズボラ工作員のレバノン南部からの完全撤退が条件となる。3日に行われた米国仲介による協議後の共同声明で明らかになった。今回の合意に先立ち、イスラエル政府はレバノンにおける軍事行動の激化を示唆していた。軍事行動が激しさを増せば、米国とイランの協議は頓挫する恐れがある。両国の停戦は現在も継続中だが、イスラエ