グラビアアイドルみねりおが3日までに、インスタグラムを更新。小面積のビキニ姿を投稿した。みねは「早く来て…」とつづり、小面積のシルバービキニ姿を披露。みねはベッドの上で両腕を上げた、Lカップバストの強調されたポーズをとっている。この投稿にフォロワーからは「エロ可愛い」「ズルいポージング」「イイですネ…」とコメントが寄せられている。みねは身長167センチ、スリーサイズはB102−W57−H90センチ。SNSのプロフィ