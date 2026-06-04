中谷潤人を倒し、３度目のPFP１位に輝いた井上尚弥photo by Kyodo News前編：PFP投票者が語る井上尚弥の現在と未来"モンスター"はいつまで"世界最高のボクサー"であり続けるのか。４階級制覇王者で現在は世界スーパーバンタム級の４団体王座を保持する井上尚弥（大橋）は５月２日、中谷潤人（M.T）に勝ったあとに『リングマガジン』が選定するパウンド・フォー・パウンド（PFP）１位に再浮上した。過去２度の１位浮上時は比較