女優趣里（35）が19日、インスタグラムを更新。母伊藤蘭（71）のライブにゲストとして出演したことを報告した。趣里は「本当にありがとうございました！」と感謝を伝え、当日の写真をアップ。伊藤を始めとする出演者らとの集合写真や、自身の姿を投稿した。また、伊藤も自身のインスタグラムで「昨夜の公演にて東京2daysが無事に終了しました毎回の事ですが客席から伝わる皆さんのエネルギーに感動」と報告し「#東京公演#SGCホー