佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の4日の天気をお伝えします。「気温の予想」 4日の最高気温は福岡市で23℃で、前日と同じくらいでしょう。そのほかは前日よりも低いところがほとんどで、久留米市や大牟田市は23℃で前日より5℃低く、佐賀市は22℃で7℃低くなる予想です。日中でも半袖では少し寒く感じられそうです。 「天気図」 台風6号は3日夜に温帯低気圧に変わりました。日本からは離れて