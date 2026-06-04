アメリカのトランプ大統領は3日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、週末にも合意が成立する可能性を示唆しました。トランプ大統領：交渉自体はとても順調に進んでいると聞いている。実現するかは分からないが、もし実現したら、週末にも合意が成立する可能性はある。トランプ大統領は3日、イランとの協議が「順調に進んでいる」と述べ、週末にも合意が成立する可能性を示唆しました。トランプ大統領は、イランとの戦闘終結