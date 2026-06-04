阪神・小幡竜平内野手が4日、ファームに合流した。午後1時からSGL尼崎で行われるソフトバンク戦の試合前練習に姿を現した。このまま、出場選手登録を抹消されるとみられる。小幡は3日の1軍・西武戦の7回、2死二、三塁から遊ゴロをお手玉し、一塁にも悪送球する“ダブルエラー”で痛恨の2失点を呼んでいた。バッティングでも3打数無安打に終わっていた。