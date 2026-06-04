SNS総フォロワー数200万人超のバスケタレント・すみぽん（高倉菫）が、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集『旬撮GIRL Vol.30』（扶桑社）に登場。今回その掲載カットの一部が公開された。 今回公開されたカットは、花屋の入口から顔を出して常連客に笑顔で挨拶する看板娘、一転して自宅ソファの上で、花柄ビキニで寝そべっている姿など、神秘的で妖艶な美しさを感じるカットを見せている。ログインして続きを読む