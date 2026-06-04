前西武監督の松井稼頭央氏（50）が4日までに自身のインスタグラムを更新。レアな料理ショットを披露した。キッチンで網に載せた魚を焼く自身の後ろから、長女で女優・モデルの松井遥南がアボガドをかざし顔を出す親子ショットをアップした。「今夜はお肉の焼き係！」とつづった。松井氏の妻は元タレントの松井美緒さんで、2000年1月に結婚、1男1女をもうけている。松井氏の投稿に、フォロワーからは「後ろに明るくて綺麗