渤中19-6ガス田・第2期開発プロジェクトにおけるプラットフォーム3基の基本構造が2日、海油工程天津スマート製造基地で竣工し、渤海で初めてとなる1000億立方メートル級ガス田の第2期開発プロジェクトの建設が加速段階に入った。新華網が伝えた。渤海中部海域に位置する渤中19-6ガス田は、確認されている天然ガス地質埋蔵量が2000億立方メートル、石油地質埋蔵量が2億立方メートルをそれぞれ上回る中国東部初の大型・一体型1000億