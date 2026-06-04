All About ニュース編集部は2026年5月18日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「M!LKのメンバー」に関するアンケート調査を実施しました。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKには、さまざまなタイプのイケメンがそろい人気です。そこで、この記事では「M!LKでイケメンだと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：山中柔太朗／82票2位に選ばれたのは、山中柔太朗さんでした。山中さ