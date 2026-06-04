どんなに軽い事故でも警察に通報を！2026年5月18日の午後4時頃、静岡県三島市内の市道において、普通乗用車が10歳の男子小学生をはねて走り去るひき逃げ事件が発生しました。これは三島市内のT字路交差点において、児童が市道を南に向かって歩いていたところ、東から進行してきた乗用車が児童に衝突したものです。児童は転倒して額と腕を擦りむく軽いケガを負いました。【画像】実は…普段の行動がまさかの違反に!? 「ついうっ