北中米ワールドカップのグループステージ初戦で日本代表と対戦するオランダ代表は現地６月３日、国際親善試合でアルジェリア代表とホームで対戦した。FIFAランキング７位のオランダは、序盤からゲームを優位に進めるもゴールが遠い。すると試合終盤の86分に痛恨の失点を喫し、同28位の相手に０−１で敗れた。主将を務めるフィルジル・ファン・ダイクやライアン・フラーフェンベルフ、ミッキー・ファン・デ・フェンら主力組が