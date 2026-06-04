2024年までとは違う円安阻止介入の判断 日本の通貨当局が、2022年、2024年に円安阻止の米ドル売り・円買い介入を行ったのは、米ドル／円が過去5年の平均値である5年MA（移動平均線）を3割程度と大きく上回った局面だった。これに対して、今回4月30日に円安阻止の介入を開始したのは、5年MAを15％程度上回ったに過ぎない局面だった（図表1参照）。【図表1】米ドル／円の5年MAかい離率と為替介入の関係（1990年～） 出所：LS