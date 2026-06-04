アーティストのGACKT（52）が4日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。美肌を保つための自身の食生活を明かした。【写真】阿部前監督めぐる騒動、GACKT投稿→意見さまざま動画ではテロップで「本人の経験をもとに語られるGACKT個人の見解です。医学的見解とは異なる場合があります。ご理解の上、お楽しみください」と前置きした上で、GACKTが自身の美を保つ秘けつについて話した。GACKTは「世の中の僕の印象って“めちゃ