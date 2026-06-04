女優の長谷川京子（47）が4日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「久しぶりにオシャレして」と書き出した長谷川。オフショルトップスにカジュアルなボトムスを合わせたコーデをアップした。ファンからは「京子さんスタイル抜群でとっても素敵です」「ボディーラインがセクシーでとてもお似合いです」「艷やか」「オフショル興奮する」「鎖骨がくっきり」などのコメントが寄せられた。