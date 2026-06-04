テレビ朝日の新人アナウンサーの松岡朱里アナウンサー（24）が4日、アシスタントを務める朝の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00〜9・55）に出演。自身の食生活の一端を明かす場面があった。番組では、冷凍食品について特集。過去最高の消費量を記録していることや、冷凍技術などの進化について伝えた。日本冷凍食品協会（東京）によると、25年の冷凍食品の国内消費量は初めて300万トンを超えた。協会の