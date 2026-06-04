元フジの笠井信輔アナウンサーが夫婦ショットを公開した。同局系「とくダネ！」などを担当し、現在はフリーの笠井アナが４日までに自身のインスタグラムを更新。「６月２日は結婚記念日３６年、山あり谷あり色々ありました」とつづり、元テレビ東京でフリーアナの妻・茅原ますみさんとの食事の様子を載せている。「お料理に四葉のクローバーが嬉しいですね、やっぱり」と、正装した姿で並んで写真に収まった笠井アナ。昨年