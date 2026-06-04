６月３日は８鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが、１Ｒと９Ｒで３着に入ったのが最高で勝ち星を挙げることはできなかった。期待していたメインのサトノシュトラーセだったが、先行有利の馬場コンディションもあって、伸び切れず５着どまり。「最後はそれなりに伸びてはいるんですが、（５月２６日の）能検ほど、ガツンと来るものがなかった。残念」と悔しさをにじませた。４日も８鞍に騎乗す