◆米大リーグカブス―アスレチックス（３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が３日（日本時間４日）、本拠地・アスレチックス戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、０―２で２点を追う２回先頭の１打席目に、５月８日（同９日）の敵地・レンジャーズ戦以来約１か月ぶりで、２３試合ぶりの本塁打となる８号ソロを放ち、本拠地は大きく沸き上がった。完璧に捉えた。２回表の守備では