Eテレ「ごちそんぐDJ」で人気を博したDJみそしるとMCごはん（おみそはん）の新連載「おれん家（ち）ページ」が、2026年6月、こどもオレンジページnetでスタート。これを記念して、日々のごはんや子育て、家族との過ごし方などなど、私生活について独占インタビュー。後半は、2児の子育てとお仕事のことをおききしました。前編：オレンジページで「おれん家（ち）ページ」⁉ DJみそしるとMCごはん、新連載タイトルで韻を踏む2