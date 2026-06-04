長方形顔は温かさと包容力がある 温かさと包容力がある 長方形顔は顔の形が長方形で、肉付きが豊かな広いあごが特徴です。額は縦に長く、目は切れ長で眼光が鋭く、耳は顔に貼りつき、耳たぶが豊かで厚く、米粒が二、三粒上に乗るほど硬く大きいでしょう。鼻は立派で大きく、小鼻が横に丸く張っています。大きな口で、唇は少し厚めで引き締まっています［図43］。 長方形顔は筋骨型を基本に精神型、脂肪型が